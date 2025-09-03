Небезпечна хвороба вражає свиней: ціни на м'ясо в Україні можуть різко зрости

В Україні фіксують випадки африканської чуми свиней (АЧС), і це вже відбивається на ринку свинини.

Можливий спалах захворювання може спочатку призвести до здешевлення м'яса, але в довгостроковій перспективі загрожує кризою для виробників. Про це повідомила керівник аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська повідомила в коментарі виданню УНІАН.

При активному поширенні АЧС фермери частіше реалізують тварин на забій, що підвищує пропозицію на ринку і знижує ціни. Іноді це призводить до повної ліквідації господарств: коли хоча б одна свиня виявляється інфікованою, знищують усе поголів'я.

"Підвищена пропозиція помітно тисне на ціни, що ми і спостерігали торік", — зазначила експерт.

При цьому в довгостроковій перспективі спалахи АЧС, навпаки, підтримують рівень цін. Причини — зростання бар'єрів для нових гравців на ринку і необхідність інвестицій у заходи біобезпеки для свиногосподарств, що вже працюють. Така ситуація змушує фермерів відкладати або переглядати плани розвитку, обмежуючи приріст пропозиції.

Ситуація з поширенням АЧС цього року має кращий вигляд, ніж торік. За даними Асоціації, з початку року офіційно зареєстровано 46 випадків захворювання проти 60 за аналогічний період 2024-го. При цьому лише менше 9% випадків сталися на свинофермах, тоді як торік цей показник становив близько чверті. Водночас спалахи серед дикої фауни зросли до 63% проти 17% у 2024 році, що зберігає високі ризики та вимагає від виробників посиленого контролю.

Бондарська підкреслила, що для людини АЧС небезпеки не становить.

"Африканська чума свиней не несе ризиків для здоров'я людини. Але контакт з інфікованою твариною або вживання зараженої свинини може сприяти подальшому поширенню вірусу", — зазначила аналітик.

У підсумку можливий спалах АЧС може спочатку порадувати споживачів зниженням цін, але для галузі наслідки будуть болючими: фермери можуть зазнати збитків, а ціни на свинину в майбутньому зростуть.

Раніше українці вже помітили зростання цін на м'ясо, особливо на свинину та яловичину. На ринках і в магазинах кілограм свинячої лопатки вже коштує від 220 до 240 гривень, а задня частина яловичини сягає 360 гривень.

А іноземний сир витісняє український з полиць магазинів.