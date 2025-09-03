Украинский сыр дорожает: люди переходят на более дешевую альтернативу

В Украине наблюдается резкий рост популярности сырного продукта, который вытесняет с полок супермаркетов натуральный сыр.

Related video

Украинские покупатели все чаще выбирают его вместо традиционного твердого сыра. Причина проста: стоимость настоящего сыра продолжает расти, а сырный продукт остается более доступным. Об отмечают эксперты Инфагро.

Специалисты связывают нынешнюю тенденцию с несколькими факторами. Во-первых, в августе в Европейском союзе цены на сыр снизились на 8%, что сделало импорт более привлекательным для украинских сетей. Во-вторых, отечественные производители готовятся повысить цены на сыр примерно на 5%, что дополнительно стимулирует спрос на более дешевую альтернативу.

Главное отличие сырного продукта от сыра заключается в составе. Настоящий сыр изготавливается исключительно из молока, тогда как молока в сырном продукте менее 20%, а остальное – растительные жиры, чаще всего кокосовое масло, и другие заменители. Эксперты отмечают, что такой продукт менее полезен, но его цена делает его единственным доступным вариантом для многих украинцев.

"Подорожание украинского сыра уже дает свои последствия: импорт растет, а полки магазинов все чаще занимают сырные продукты", – сообщают аналитики.

Сыроделам теперь приходится конкурировать не только с импортерами, но и с местными производителями, которые делают ставку на более доступный формат. По прогнозам экспертов, спрос на сырный продукт будет сохраняться, а возможно, и продолжит расти.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.