Український сир дорожчає: люди переходять на дешевшу альтернативу

В Україні спостерігається різке зростання популярності сирного продукту, який витісняє з полиць супермаркетів натуральний сир.

Related video

Українські покупці все частіше обирають його замість традиційного твердого сиру. Причина проста: вартість справжнього сиру продовжує зростати, а сирний продукт залишається більш доступним. Про це зазначають експерти Інфагро.

Фахівці пов'язують нинішню тенденцію з кількома факторами. По-перше, у серпні в Європейському союзі ціни на сир знизилися на 8%, що зробило імпорт більш привабливим для українських мереж. По-друге, вітчизняні виробники готуються підвищити ціни на сир приблизно на 5%, що додатково стимулює попит на дешевшу альтернативу.

Головна відмінність сирного продукту від сиру полягає у складі. Справжній сир виготовляється виключно з молока, тоді як молока в сирному продукті менше 20%, а решта — рослинні жири, найчастіше кокосова олія, та інші замінники. Експерти зазначають, що такий продукт менш корисний, але його ціна робить його єдиним доступним варіантом для багатьох українців.

"Подорожчання українського сиру вже дає свої наслідки: імпорт зростає, а полиці магазинів дедалі частіше займають сирні продукти", — повідомляють аналітики.

Сироварам тепер доводиться конкурувати не тільки з імпортерами, а й з місцевими виробниками, які роблять ставку на більш доступний формат. За прогнозами експертів, попит на сирний продукт зберігатиметься, а можливо, і продовжить зростати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що блогер порівняв ціни в супермаркетах Австралії та України. В Австралії за все доведеться віддати 1254 грн, а в Україні — 1172 грн. Різниця в 82 грн або 2 американські долари.

Українка поскаржилася на погану сіль у супермаркетах. За словами Ірини Каленської, чи не весь асортимент солі, представлений у наших магазинах, — це імпорт із Туреччини. Жінка стверджує, що якість продукції часто доволі сумнівна.