Российская экономика вышла в ноль: Сбербанк объявил о начале "стагнации"

Экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась, перейдя в состояние, которое эксперты называют "технической стагнацией".

К этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках, что в итоге замедлило деловую активность. Об этом заявил глава крупнейшего банка страны Сбербанка Герман Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке, передает издание "Интерфакс".

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают явные симптомы приближения к нулевым отметкам", — отметил Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что главным ограничивающим рост фактором остается ключевая ставка Центрального банка, которая сейчас составляет 14%. По его оценке, для оживления экономики ставка должна быть снижена ниже 12%. В противном случае, по словам Грефа, риски рецессии будут только расти. Особое внимание он обратил на реальную ставку, которая в России сегодня одна из самых высоких в мире.

Греф также сообщил, что кредитный портфель страны может начать расти лишь во втором полугодии 2025 года при смягчении денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов. Высокая стоимость заемных средств негативно сказывается и на бизнесе, и на потребителях, ограничивая инвестиции и снижая спрос.

Экономика России продолжает испытывать давление множества факторов: санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса. Без корректировки финансовой политики, предупреждает Греф, страна рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет "военного бума" российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит отставать как от развивающихся, так и от развитых стран. По прогнозу МВФ, темпы роста ВВП России замедлятся до 0,9% в 2025 году и до 1,0% в 2026 году. Для сравнения, в 2024 году рост составил 4,1%.

Напомним, что объем грузоперевозок компании "Российские железные дороги" продолжает снижаться, что отражается на состоянии сразу нескольких ключевых отраслей экономики России.

Также доходы федерального бюджета России от продажи нефти и газа в августе 2025 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.