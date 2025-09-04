Російська економіка вийшла в нуль: Сбербанк оголосив про початок "стагнації"

Економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася, перейшовши в стан, який експерти називають "технічною стагнацією".

До цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках, що в підсумку сповільнило ділову активність. Про це заявив глава найбільшого банку країни Ощадбанку Герман Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці, передає видання "Інтерфакс".

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують явні симптоми наближення до нульових позначок", — зазначив Греф.

Глава Ощадбанку наголосив, що головним фактором, який обмежує зростання, залишається ключова ставка Центрального банку, яка зараз становить 14%. За його оцінкою, для пожвавлення економіки ставка має бути знижена нижче 12%. В іншому разі, за словами Грефа, ризики рецесії тільки зростатимуть. Особливу увагу він звернув на реальну ставку, яка в Росії сьогодні одна з найвищих у світі.

Греф також повідомив, що кредитний портфель країни може почати зростати лише в другому півріччі 2025 року за умови пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів. Висока вартість позикових коштів негативно позначається і на бізнесі, і на споживачах, обмежуючи інвестиції та знижуючи попит.

Економіка Росії продовжує відчувати тиск безлічі факторів: санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу. Без коригування фінансової політики, попереджає Греф, країна ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.

Міжнародний валютний фонд очікує, що після двох років "військового буму" російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить відставати як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн. За прогнозом МВФ, темпи зростання ВВП Росії сповільняться до 0,9% у 2025 році і до 1,0% у 2026 році. Для порівняння, у 2024 році зростання становило 4,1%.

Нагадаємо, що обсяг вантажоперевезень компанії "Російські залізниці" продовжує знижуватися, що позначається на стані відразу декількох ключових галузей економіки Росії.

Також доходи федерального бюджету Росії від продажу нафти і газу в серпні 2025 року скоротилися на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.