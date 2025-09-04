Доходи від продажу нафти і газу падають: скільки в Росії залишилося грошей на війну

Доходи федерального бюджету Росії від продажу нафти і газу в серпні 2025 року скоротилися на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Related video

Нафтогазові надходження, які традиційно формують близько чверті доходів російської скарбниці, впали до 505 млрд рублів (6,2 млрд доларів). Про це повідомляє The Moscow Times.

При цьому порівняно з липнем зниження виявилося ще більш різким — на 36%.

Загалом за вісім місяців поточного року Росія зібрала 6,03 трлн рублів (74,5 млрд доларів) нафтогазових доходів. Це на 20,2% менше, ніж за той самий період 2024-го.

Спочатку Мінфін РФ планував отримати від продажу нафти і газу майже 10,94 трлн рублів (135,2 млрд доларів), з яких близько 1,8 трлн рублів (22,2 млрд доларів) планували спрямувати до Фонду національного добробуту.

Однак падіння цін на енергоресурси і нестабільна ситуація на світовому ринку змусили Кремль переглянути прогноз. Тепер очікувані надходження знижено майже на чверть — до 8,32 трлн рублів (102,8 млрд доларів).

Раніше Фокус писав про те, що президент США Дональд Трамп посварився з індійським прем'єром. Зокрема, Нарендру Моді дратували заяви Трампа про те, що нібито саме він зміг врегулювати нещодавній конфлікт між Індією і Пакистаном.

Також стало відомо, що РФ продовжить постачати нафту в Індію завдяки "особливому механізму". До речі, глава РФ Путін теж приїхав до Китаю на саміт ШОС.

Крім того, ескалація конфлікту між Росією та Україною і нещодавні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи РФ посилили тривогу на ринку, а інвестори також придивляються до можливого зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США.