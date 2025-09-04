Доходы от продажи нефти и газа падают: сколько у России осталось денег на войну

Доходы федерального бюджета России от продажи нефти и газа в августе 2025 года сократились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нефтегазовые поступления, которые традиционно формируют около четверти доходов российской казны, упали до 505 млрд рублей (6,2 млрд долларов). Об этом сообщает The Moscow Times.

При этом по сравнению с июлем снижение оказалось еще более резким — на 36%.

В целом за восемь месяцев текущего года Россия собрала 6,03 трлн рублей (74,5 млрд долларов) нефтегазовых доходов. Это на 20,2% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Первоначально Минфин РФ планировал получить от продажи нефти и газа почти 10,94 трлн рублей (135,2 млрд долларов), из которых около 1,8 трлн рублей (22,2 млрд долларов) предполагалось направить в Фонд национального благосостояния.

Однако падение цен на энергоресурсы и нестабильная ситуация на мировом рынке вынудили Кремль пересмотреть прогноз. Теперь ожидаемые поступления снижены почти на четверть — до 8,32 трлн рублей (102,8 млрд долларов).

Ранее Фокус писал о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с индийским премьером. В частности, Нарендру Моди раздражали заявления Трампа о том, что якобы именно он смог урегулировать недавний конфликт между Индией и Пакистаном.

Также стало известно, что РФ продолжит поставлять нефть в Индию благодаря "особому механизму". Кстати, глава РФ Путин тоже приехал в Китай на саммит ШОС.

Кроме того, эскалация конфликта между Россией и Украиной и недавние атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы РФ усилили тревогу на рынке, а инвесторы также присматриваются к возможному снижению процентных ставок Федеральной резервной системы США.