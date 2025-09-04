Сметана и йогурт стали доступнее: что происходит с ценами на молочку

В Украине в августе зафиксировано частичное снижение цен на молочную продукцию.

Удешевление связано с низким спросом, ростом импорта сыров и временной приостановкой экспорта в страны Европейского Союза. Об этом сообщает Ассоциации производителей молока.

Среди продуктов, которые подешевели больше всего, оказался сыр Гауда украинского производства жирностью 45%. Его цена снизилась на 9% и теперь составляет в среднем 563,38 грн за килограмм. Это на 54,53 грн меньше, чем месяц назад, однако на 114,33 грн дороже, чем в прошлом году.

Также снизилась стоимость Моцареллы жирностью 45% — в среднем на 11,88 грн, или 2%. Сейчас она стоит 590,86 грн за килограмм, что на 32% выше прошлогоднего уровня.

Цены на пастеризованное молоко в пленке (жирностью до 2,6%) упали на 5% — до 45,46 грн/кг. Несмотря на это, по сравнению с августом прошлого года литр такого молока стоит на 20% дороже. В пластиковых бутылках, напротив, молоко немного подорожало — всего на 22 копейки.

Сметана жирностью 15% в стаканах также вошла в список подешевевших продуктов. Ее средняя стоимость снизилась почти на 3% и составляет 186,28 грн за килограмм. Однако в сравнении с прошлым годом цена выросла на 29%. А вот сметана в пленке, наоборот, подорожала на 1,25 грн.

Замыкает перечень йогурт в стаканах жирностью от 1,6% до 2,8%. Его цена снизилась на 2% и теперь составляет 158,06 грн за килограмм, хотя в годовом измерении продукт подорожал на 18%.

