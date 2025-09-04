Сметана і йогурт стали доступнішими: що відбувається з цінами на молочку

В Україні в серпні зафіксовано часткове зниження цін на молочну продукцію.

Здешевлення пов'язане з низьким попитом, зростанням імпорту сирів і тимчасовим призупиненням експорту в країни Європейського Союзу. Про це повідомляє Асоціації виробників молока.

Серед продуктів, які подешевшали найбільше, виявився сир Гауда українського виробництва жирністю 45%. Його ціна знизилася на 9% і тепер становить у середньому 563,38 грн за кілограм. Це на 54,53 грн менше, ніж місяць тому, проте на 114,33 грн дорожче, ніж торік.

Також знизилася вартість Моцарели жирністю 45% — у середньому на 11,88 грн, або 2%. Зараз вона коштує 590,86 грн за кілограм, що на 32% вище за минулорічний рівень.

Ціни на пастеризоване молоко в плівці (жирністю до 2,6%) впали на 5% — до 45,46 грн/кг. Незважаючи на це, порівняно із серпнем минулого року літр такого молока коштує на 20% дорожче. У пластикових пляшках, навпаки, молоко трохи подорожчало — лише на 22 копійки.

Сметана жирністю 15% у склянках також увійшла до списку продуктів, що подешевшали. Її середня вартість знизилася майже на 3% і становить 186,28 грн за кілограм. Однак порівняно з минулим роком ціна зросла на 29%. А ось сметана в плівці, навпаки, подорожчала на 1,25 грн.

Замикає перелік йогурт у склянках жирністю від 1,6% до 2,8%. Його ціна знизилася на 2% і тепер становить 158,06 грн за кілограм, хоча в річному вимірі продукт подорожчав на 18%.

