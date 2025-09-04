Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше: кто и при каких условиях

В Украине многодетные родители и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, могут оформить досрочную пенсию.

Право на досрочное назначение пенсии имеют женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до шести лет, а также родители детей с инвалидностью с детства или с тяжелыми заболеваниями, которым инвалидность не установлена. Об этом сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

В случае отсутствия матери воспользоваться этим правом может отец ребенка на основании решения суда или свидетельства о смерти.

Получить пенсию женщины могут с 50 лет при наличии как минимум 15 лет страхового стажа, а мужчины — с 55 лет и при стаже не менее 20 лет.

Заявление о назначении досрочной пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Для оформления необходимы документы, подтверждающие право на пенсию: согласие матери на оформление пенсии отцом, решение суда или свидетельство о смерти.

