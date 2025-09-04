Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто і за яких умов

В Україні багатодітні батьки та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями, можуть оформити дострокову пенсію.

Право на дострокове призначення пенсії мають жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шести років, а також батьки дітей з інвалідністю з дитинства або з тяжкими захворюваннями, яким інвалідність не встановлено. Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

У разі відсутності матері скористатися цим правом може батько дитини на підставі рішення суду або свідоцтва про смерть.

Отримати пенсію жінки можуть з 50 років за наявності щонайменше 15 років страхового стажу, а чоловіки — з 55 років і за стажу не менше 20 років.

Заява про призначення дострокової пенсії подається до територіального органу Пенсійного фонду України. Для оформлення необхідні документи, що підтверджують право на пенсію: згода матері на оформлення пенсії батьком, рішення суду або свідоцтво про смерть.

