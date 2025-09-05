Зарплатные предложения выросли, дефицит работников сохраняется: что происходит на рынке труда

В Украине продолжается стремительный рост номинальных зарплат, который поддерживается дефицитом рабочей силы.

В августе в Украине продолжалось расширение предложения на рынке труда: рост количества резюме опережал рост вакансий. В то же время темпы роста предложения в августе замедлились. Дефицит рабочей силы оставался высоким, что стимулировало дальнейшее повышение зарплат, хотя темпы их роста притормозили. Об этом говорится в сентябрьском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

По информации work.ua, в августе 2025 года медианная зарплата, заявленная в резюме и предлагаемая в вакансиях, совпала и составила около 25 тысяч гривен. Это на 19% выше показателя августа прошлого года. Таким образом, уровень ожиданий соискателей и предложения работодателей впервые сошелся.

Медианная зарплата за последние месяцы

При этом рост реальных зарплат, то есть с учетом инфляции, составил около 5% в годовом выражении. Для анализа динамики доходов НБУ использовал данные о средней пенсии, средней зарплате для начисления пенсий, а также показатели единого социального взноса и налога на доходы физических лиц. В то же время реальные доходы пенсионеров начали снижаться еще во второй половине 2024 года, когда в стране ускорились инфляционные процессы.

На рынке труда ситуация остается неоднозначной. В августе количество новых резюме выросло на 28% в годовом измерении, тогда как количество вакансий увеличилось лишь на 3%. При этом темпы роста предложения рабочей силы постепенно замедляются.

Количество новых вакансий и резюме

Согласно опросу ИЭД, в июле работодателям стало немного легче находить квалифицированных специалистов. Однако ситуация с неквалифицированными кадрами ухудшилась, вероятно, из-за повышенного спроса на сезонных рабочих.

