Зарплатні пропозиції зросли, дефіцит працівників зберігається: що відбувається на ринку праці

В Україні триває стрімке зростання номінальних зарплат, яке підтримується дефіцитом робочої сили.

У серпні в Україні тривало розширення пропозиції на ринку праці: зростання кількості резюме випереджало зростання вакансій. Водночас темпи зростання пропозиції в серпні сповільнилися. Дефіцит робочої сили залишався високим, що стимулювало подальше підвищення зарплат, хоча темпи їхнього зростання пригальмували. Про це йдеться у вересневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За інформацією work.ua, у серпні 2025 року медіанна зарплата, заявлена в резюме і пропонована у вакансіях, збіглася і становила майже 25 тисяч гривень. Це на 19% вище за показник серпня минулого року. Отже, рівень очікувань претендентів і пропозиції роботодавців вперше зійшовся.

Медіанна зарплата за останні місяці

Водночас зростання реальних зарплат, тобто з урахуванням інфляції, становило майже 5% у річному вираженні. Для аналізу динаміки доходів НБУ використовував дані про середню пенсію, середню зарплату для нарахування пенсій, а також показники єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб. Водночас реальні доходи пенсіонерів почали знижуватися ще в другій половині 2024 року, коли в країні прискорилися інфляційні процеси.

На ринку праці ситуація залишається неоднозначною. У серпні кількість нових резюме зросла на 28% у річному вимірі, тоді як кількість вакансій збільшилася лише на 3%. Водночас темпи зростання пропозиції робочої сили поступово сповільнюються.

Кількість нових вакансій і резюме

Згідно з опитуванням ІЕД, у липні роботодавцям стало трохи легше знаходити кваліфікованих фахівців. Однак ситуація з некваліфікованими кадрами погіршилася, ймовірно, через підвищений попит на сезонних робітників.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Раніше повідомлялося, що найнижчі зарплати зафіксовано в Чернівецькій області — 19 202 гривні.