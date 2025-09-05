Четырехдневная рабочая неделя в Украине: что говорят в Раде и Госслужбе занятости

В Госслужбе занятости отмечают: в условиях войны Украина работает до 60 часов в неделю. Несмотря на это бизнес и отдельные компании уже тестируют сокращенный формат.

В Украине продолжается дискуссия о возможности внедрения четырехдневной рабочей недели. Несмотря на военные реалии, когда занятость увеличена до 60 часов, отдельные компании уже тестируют новый формат, а большинство бизнесов в целом поддерживают идею, но при условии удлиненного рабочего дня. Про це повідомляє видання "Бізнес цензор".

Госслужба занятости: война диктует свои условия

Государственная служба занятости отмечает, что во время войны рынок труда работает по особым правилам.

"Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы или в армии, или для армии. Рынок труда также перешел на военные рельсы, принят специальный закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Праздничные дни во время войны считаются обычными рабочими, без удвоенной оплаты или компенсации дополнительным отдыхом. А привлекать к работе в выходные во время войны возможно без согласия профсоюза. Максимальный недельный объем рабочих часов — до 60-ти вместо обычных 40-ка часов", — комментируют в Государственной службе занятости.

Четырехдневка возможна как эксперимент

Свою позицию озвучил и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я бы как эксперимент такое поддержал, но точно на период войны это нельзя делать обязательным. Работодатель должен вместе с трудовым коллективом решать этот вопрос", — отметил он в интервью изданию "Бизнес цензор".

Депутат считает, что четырехдневная неделя может предусматривать как сохранение 40-часовой нагрузки, так и гибкий график.

"Я думаю, что мы могли бы это воспринять и в военное время, если будет на это воля бизнеса и людей", — добавил нардеп.

Похожее мнение высказала и заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная.

"Сейчас в стране отсутствуют законодательные инициативы по сокращению продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся в Службе вакансии от работодателей дифференцируются по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу сменами, с разделением рабочего дня на части и в ночное время", — пояснила Подлесная.

Опрос бизнеса: большинство за четырехдневную неделю

Опрос "Барометра Бизнеса" от Торгово-промышленной палаты Украины демонстрирует, что бизнес готов рассматривать новый формат работы. По результатам исследования, 58% предпринимателей положительно относятся к четырехдневной рабочей неделе, но только при условии 10-часовых смен. В то же время мнения бизнеса разделились:

31% респондентов считают, что это повысит производительность;

27% поддерживают идею только при условии сохранения зарплаты;

16% остались нейтральными;

13% скорее против, ведь экономика нуждается в максимальной занятости;

еще 13% категорически не поддерживают из-за военных и экономических вызовов.

"Барометр Бизнеса" также показал, что в июле 2025 года пессимизм предпринимателей несколько снизился. Индекс вырос до -12,4 пунктов (+1,5), хотя и остался в отрицательной зоне. Положительные ожидания зафиксированы только в сфере строительства (6,7), тогда как производство, торговля и услуги сохраняют минусовые показатели.

Украинские компании тестируют новый формат

Госслужба занятости добавляет, что в Украине уже есть примеры введения сокращенной недели на уровне компаний. В 2019 году ІТ-компания Brighta протестировала четырехдневный график.

"Первые результаты после перехода на четырехдневную рабочую неделю были оптимистичны — работники стали счастливее, а уровень выгорания снизился. Однако, в конце концов в некоторых направлениях уровень производительности упал и компания пересмотрела свой подход к определению продолжительности рабочей недели", — отмечают в Службе.

Есть и более успешные примеры. В мае 2025 года днепровская ІТ-компания You are launched официально перешла на 4-дневную рабочую неделю, а компания YouScan уже третий год подряд вводит такой формат на летний сезон. В YouScan сейчас работает 78 человек, из которых 52 — в Украине.

"Четырехдневный формат помогает поддерживать ментальное здоровье и мотивацию работников", — отмечает Chief People Officer компании Галина Марчук.

Государство предполагает, но пока не внедряет

"Сейчас страны, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, отмечают, что лучше всего такой график подходит для ИТ-сектора, креативных и аналитических профессий и для сферы с оплатой за результат. Наиболее неудобной такая рабочая неделя является для сферы услуг, производства, аграрного сектора и рабочих мест с почасовой оплатой труда. Пока четырехдневная рабочая неделя в Украине возможна в формате локальных договоренностей", — констатируют в Государственной службе занятости.

Несмотря на войну и возросшую рабочую нагрузку, в Украине постепенно формируется дискуссия о новых подходах к организации труда. Четырехдневная рабочая неделя пока выглядит как локальная инициатива отдельных компаний, однако после победы эта модель может стать предметом более широких общественных и законодательных обсуждений.

Как сообщал Фокус, новое исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя улучшила благосостояние людей и их удовлетворенность своей работой. Эксперимент охватил сотни компаний в разных странах мира.

Фокус также писал: еще одно европейское исследование показало, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных работников, особенно работников с детьми.