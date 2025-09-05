Чотириденний робочий тиждень в Україні: що говорять у Раді та Держслужбі зайнятості

У Держслужбі зайнятості наголошують: в умовах війни Україна працює до 60 годин на тиждень. Попри це бізнес і окремі компанії вже тестують скорочений формат.

В Україні триває дискусія щодо можливості впровадження чотириденного робочого тижня. Попри воєнні реалії, коли зайнятість збільшена до 60 годин, окремі компанії вже тестують новий формат, а більшість бізнесів загалом підтримують ідею, але за умови подовженого робочого дня.Про це повідомляє видання "Бізнес цензор".

Держслужба зайнятості: війна диктує свої умови

Державна служба зайнятості наголошує, що під час війни ринок праці працює за особливими правилами.

"Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська. Ринок праці також перейшов на воєнні рейки, ухвалено спеціальний закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Святкові дні під час війни вважаються звичайними робочими, без подвоєної оплати чи компенсації додатковим відпочинком. А залучати до роботи у вихідні під час війни можливо без згоди профспілки. Максимальний тижневий обсяг робочих годин – до 60-ти замість звичайних 40-ка годин", – коментують у Державній службі зайнятості.

Чотириденка можлива як експеримент

Свою позицію озвучив і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я б як експеримент таке підтримав, але точно на період війни це не можна робити обовʼязковим. Роботодавець має разом з трудовим колективом вирішувати це питання", – зазначив він в інтерв'ю виданню "Бізнес цензор".

Депутат вважає, що чотириденний тиждень може передбачати як збереження 40-годинного навантаження, так і гнучкий графік.

"Я думаю, що ми могли б це сприйняти й у воєнний час, якщо буде на це воля бізнесу та людей", – додав нардеп.

Схожу думку висловила й заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

"Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи щодо скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у Служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та у нічний час", – пояснила Підлісна.

Опитування бізнесу: більшість за чотириденний тиждень

Опитування "Барометра Бізнесу" від Торгово-промислової палати України демонструє, що бізнес готовий розглядати новий формат роботи. За результатами дослідження, 58% підприємців позитивно ставляться до чотириденного робочого тижня, але лише за умови 10-годинних змін. Водночас думки бізнесу розділилися:

31% респондентів вважають, що це підвищить продуктивність;

27% підтримують ідею лише за умови збереження зарплати;

16% залишилися нейтральними;

13% скоріше проти, адже економіка потребує максимальної зайнятості;

ще 13% категорично не підтримують через воєнні та економічні виклики.

"Барометр Бізнесу" також засвідчив, що у липні 2025 року песимізм підприємців дещо знизився. Індекс зріс до -12,4 пунктів (+1,5), хоча й залишився у негативній зоні. Позитивні очікування зафіксовано лише у сфері будівництва (6,7), тоді як виробництво, торгівля та послуги зберігають мінусові показники.

Українські компанії тестують новий формат

Держслужба зайнятості додає, що в Україні вже є приклади запровадження скороченого тижня на рівні компаній. У 2019 році ІТ-компанія Brighta протестувала чотириденний графік.

"Перші результати після переходу на чотириденний робочий тиждень були оптимістичні – працівники стали щасливішими, а рівень вигорання знизився. Проте, зрештою в деяких напрямах рівень продуктивності впав і компанія переглянула свій підхід до визначення тривалості робочого тижня", – зазначають у Службі.

Є й успішніші приклади. У травні 2025 року дніпровська ІТ-компанія You are launched офіційно перейшла на 4-денний робочий тиждень, а компанія YouScan вже третій рік поспіль запроваджує такий формат на літній сезон. У YouScan нині працює 78 людей, з яких 52 – в Україні.

"Чотириденний формат допомагає підтримувати ментальне здоров’я та мотивацію працівників", – наголошує Chief People Officer компанії Галина Марчук.

Держава припускає, але поки не впроваджує

"Наразі країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат. Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць з погодинною оплатою праці. Поки що чотириденний робочий тиждень в Україні можливий у форматі локальних домовленостей", – констатують у Державній службі зайнятості.

Попри війну та збільшене робоче навантаження, в Україні поступово формується дискусія про нові підходи до організації праці. Чотириденний робочий тиждень поки що виглядає як локальна ініціатива окремих компаній, однак після перемоги ця модель може стати предметом ширших суспільних і законодавчих обговорень.

