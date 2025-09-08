Проблемы в российской экономике постепенно охватывают все отрасли, и целлюлозно-бумажная промышленность оказалась в центре кризиса.

На ведущих предприятиях отрасли растут долги, заводы работают с убытками, а судебные иски становятся обычным явлением. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Многие производства РФ вынуждены приостанавливать работу, а работники сталкиваются с задержками зарплаты и увольнениями без выплат. Одним из крупнейших примеров стал лесопромышленный холдинг ПАО "Сегежа Групп". Несмотря на рост выручки на 15% в 2024 году — до 101,9 млрд рублей — чистый долг компании достиг 147,9 млрд рублей (44,4 млрд грн).

В июне 2025 года "Сегежа Групп" удалось привлечь инвестиции на 113 миллиардов рублей, однако это не спасло компанию от убытков и многочисленных исков. Только в Ленинградской области против предприятия подано более 300 арбитражных исков на общую сумму около 72 млрд рублей (22 млрд грн).

Не легче обстоят дела и у других крупных производителей. В республике Коми крупнейший производитель фанеры ООО "ФК Жешарт" по итогам прошлого года зафиксировал чистые убытки в 1,1 миллиарда рублей — почти в два раза больше, чем в 2023 году, когда компания потеряла 584 млн рублей (175 млн грн).

Разведка отмечает, что кризис в бумажной отрасли отражает общие проблемы российской экономики: падение инвестиционной привлекательности, санкционное давление, рост кредитной нагрузки и отток кадров.

Напомним, что объем грузоперевозок компании "Российские железные дороги" продолжает снижаться, что отражается на состоянии сразу нескольких ключевых отраслей экономики России.

Также экономическое состояние страны-агрессора стремительно ухудшается, а эксперты отмечают кризисные факторы уже проявились во всех отраслях, кроме ВПК. Углубляется ли кризис в РФ, Фокусу рассказал экономист Виталий Шапран.