Борги зростають, підприємства зупиняються: ще одну галузь економіки РФ охопила криза

Проблеми в російській економіці поступово охоплюють усі галузі, і целюлозно-паперова промисловість опинилася в центрі кризи.

Related video

На провідних підприємствах галузі зростають борги, заводи працюють зі збитками, а судові позови стають звичайним явищем. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Багато виробництв РФ змушені припиняти роботу, а працівники стикаються із затримками зарплати і звільненнями без виплат. Одним із найбільших прикладів став лісопромисловий холдинг ПАТ "Сегежа Груп". Попри зростання виручки на 15% у 2024 році — до 101,9 млрд рублів — чистий борг компанії досяг 147,9 млрд рублів (44,4 млрд грн).

У червні 2025 року "Сегежа Груп" вдалося залучити інвестиції на 113 мільярдів рублів, однак це не врятувало компанію від збитків і численних позовів. Тільки в Ленінградській області проти підприємства подано понад 300 арбітражних позовів на загальну суму близько 72 млрд рублів (22 млрд грн).

Не легше йдуть справи і в інших великих виробників. У республіці Комі найбільший виробник фанери ТОВ "ФК Жешарт" за підсумками минулого року зафіксував чисті збитки в 1,1 мільярда рублів — майже вдвічі більші, ніж 2023 року, коли компанія втратила 584 млн рублів (175 млн грн).

Розвідка зазначає, що криза в паперовій галузі відображає загальні проблеми російської економіки: падіння інвестиційної привабливості, санкційний тиск, зростання кредитного навантаження і відтік кадрів.

Нагадаємо, що обсяг вантажоперевезень компанії "Російські залізниці" продовжує знижуватися, що позначається на стані відразу декількох ключових галузей економіки Росії.

Також економічний стан країни-агресора стрімко погіршується, а експерти наголошують, що кризові чинники вже проявилися в усіх галузях, окрім ВПК. Чи поглиблюється криза в РФ, Фокусу розповів економіст Віталій Шапран.