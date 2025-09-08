В Украине изменят размер субсидии: что важно знать

В сентябре часть украинцев получила жилищные субсидии в измененном размере. Причиной стало проведение Пенсионным фондом перерасчета выплат для домохозяйств, у которых существенно изменились доходы.

В сентябре были профинансированы жилищные субсидии и льготы на общую сумму 1,143 млрд грн. Данные выплаты касаются начислений за август. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

При этом у некоторых получателей сумма субсидии оказалась больше или меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с тем, что в августе Пенсионный фонд пересчитал субсидии для семей, чьи среднемесячные доходы изменились более чем на 50%.

Перерасчет проводится путем сравнения доходов за I и II кварталы 2025 года с доходами за III и IV кварталы 2024 года. Если у семьи зафиксирован существенный рост дохода, размер субсидии снижается, а в случае падения доходов — увеличивается.

Ранее стало известно, что не все украинские семьи могут рассчитывать на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. В стране четко определены случаи, когда в оказании помощи может быть отказано. Жилищная субсидия не назначается домохозяйствам, имеющим долги за коммунальные услуги более трех месяцев на сумму более 680 гривен, если только не был заключен договор реструктуризации задолженности или она обжалована в судебном порядке.

А также с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.