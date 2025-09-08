В Україні змінять розмір субсидії: що важливо знати

У вересні частина українців отримала житлові субсидії у зміненому розмірі. Причиною стало проведення Пенсійним фондом перерахунку виплат для домогосподарств, у яких суттєво змінилися доходи.

Related video

У вересні було профінансовано житлові субсидії та пільги на загальну суму 1,143 млрд грн. Ці виплати стосуються нарахувань за серпень. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

При цьому в деяких одержувачів сума субсидії виявилася більшою або меншою порівняно з попереднім місяцем. Це пов'язано з тим, що в серпні Пенсійний фонд перерахував субсидії для сімей, чиї середньомісячні доходи змінилися більш ніж на 50%.

Перерахунок проводиться шляхом порівняння доходів за I і II квартали 2025 року з доходами за III і IV квартали 2024 року. Якщо в сім'ї зафіксовано суттєве зростання доходу, розмір субсидії знижується, а в разі падіння доходів — збільшується.

Раніше стало відомо, що не всі українські сім'ї можуть розраховувати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг. У країні чітко визначено випадки, коли в наданні допомоги може бути відмовлено. Житлова субсидія не призначається домогосподарствам, які мають борги за комунальні послуги понад три місяці на суму понад 680 гривень, якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості або вона оскаржена в судовому порядку.

А також із виходом на пенсію в Україні громадянам доступні два варіанти виплат — страхова пенсія за віком і соціальна допомога. Причому один із них можна отримати навіть без трудового стажу.