Медуслуги для украинцев в Польше хотят ограничить: что может стать платным

В Польше подготовлен новый законопроект, который ограничивает перечень медицинских услуг для незастрахованных граждан Украины.

Related video

Документ уже получил одобрение Постоянного комитета Совета министров, а его реализация, как ожидается, позволит сэкономить около 30 миллионов злотых в период с октября по март. Об этом сообщает Modonet.

Ранее украинцы, легально находящиеся в Польше после 24 февраля 2022 года, могли пользоваться бесплатной медицинской помощью и субсидированными лекарствами на тех же условиях, что и поляки, достаточно было подтвердить легальный статус через номер PESEL. Новый законопроект меняет это правило: теперь незастрахованные украинцы потеряют доступ к 11 видам услуг, включая санаторно-курортное лечение, реабилитацию, стоматологическое лечение, получение некоторых лекарств и процедуры эндопротезирования суставов.

Министерство здравоохранения объясняет изменения необходимостью сократить расходы и минимизировать влияние на польских застрахованных пациентов.

При этом закон не коснется детей до 18 лет, застрахованных лиц и тех, кто получил ранения во время войны в Украине. Также сохраняется право на продолжение лечения для тех, кто достиг совершеннолетия во время прохождения медицинских процедур.

Финансовый эффект нововведений оценивается в 10,76 миллиона злотых в 2025 году и 18,55 миллиона злотых в 2026 году. Общие расходы на медицинскую помощь для граждан Украины в период с октября 2025 года по март 2026 года составят 102,2 миллиона злотых в 2025 году и 176,2 миллиона злотых в 2026 году.

Напомним, Навроцкий ветировал законопроект о социальных выплатах для безработных украинцев. Финансовое положение страны за эти годы изменилось, замечал он.

Украинcкий журналист Виталий Мазуренко лишился должности замглавного редактора сайта Obserwator Międzynarodowy за критику вето Навроцкого. По его мнению, президент Польши "ведет себя как пахан".