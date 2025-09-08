Медпослуги для українців у Польщі хочуть обмежити: що може стати платним

У Польщі підготовлено новий законопроєкт, який обмежує перелік медичних послуг для незастрахованих громадян України.

Документ уже отримав схвалення Постійного комітету Ради міністрів, а його реалізація, як очікується, дасть змогу заощадити приблизно 30 мільйонів злотих у період із жовтня до березня. Про це повідомляє Modonet.

Раніше українці, які легально перебувають у Польщі після 24 лютого 2022 року, могли користуватися безоплатною медичною допомогою та субсидованими ліками на тих самих умовах, що й поляки, достатньо було підтвердити легальний статус через номер PESEL. Новий законопроєкт змінює це правило: тепер незастраховані українці втратять доступ до 11 видів послуг, включно із санаторно-курортним лікуванням, реабілітацією, стоматологічним лікуванням, отриманням деяких ліків і процедурами ендопротезування суглобів.

Міністерство охорони здоров'я пояснює зміни необхідністю скоротити витрати та мінімізувати вплив на польських застрахованих пацієнтів.

При цьому закон не торкнеться дітей до 18 років, застрахованих осіб і тих, хто отримав поранення під час війни в Україні. Також зберігається право на продовження лікування для тих, хто досяг повноліття під час проходження медичних процедур.

Фінансовий ефект нововведень оцінюють у 10,76 мільйона злотих у 2025 році та 18,55 мільйона злотих у 2026 році. Загальні витрати на медичну допомогу для громадян України в період з жовтня 2025 року по березень 2026 року становитимуть 102,2 мільйона злотих у 2025 році і 176,2 мільйона злотих у 2026 році.

