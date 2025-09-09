В Украине "исчезнут" все госпредприятия: что происходит

В Украине началась масштабная реформа, которая затронет все государственные предприятия страны. Их реорганизация предусматривает превращение в акционерные общества (АО) или общества с ограниченной ответственностью (ООО) либо ликвидацию, если предприятие не будет преобразовано.

Соответствующие решения были приняты на правительственном заседании 8 сентября. При этом постановления не распространяются на предприятия, которые уже начали преобразование по прежним процедурам. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Согласно новым правилам, все государственные предприятия в течение шести месяцев должны определиться с новой организационно-правовой формой. Выбор между ООО и АО будет за учредителем предприятия. Основное различие: в ООО капитал формируется из долей участников, а в АО – из акций, которые могут продаваться на фондовом рынке и подпадать под государственное регулирование.

Если предприятие не примет решение о преобразовании или ликвидации, Кабмин передаст его имущество Фонду государственного имущества, который решит, что с ним делать дальше – прекратить деятельность предприятия или приватизировать его имущественный комплекс. До назначения руководителей новосозданных компаний их функции будут исполнять временно назначенные лица.

Реформа также предусматривает сохранение всех активов предприятия, включая те, которые не подлежат приватизации, а также разрешительных документов, лицензий и сертификатов, ранее выданных госпредприятию.

Правительство подчеркнуло, что создание новых юридических лиц в организационно-правовой форме государственного предприятия теперь запрещено. Рекомендовано, чтобы аналогичный порядок применяли и органы местного самоуправления к коммунальным предприятиям.

Эта реформа стала возможной после утраты силы Хозяйственным кодексом Украины 28 августа. Он действовал с января и частично дублировал нормы специальных законов или устарел. В результате начинается трехлетний переходный период к упрощенной системе организационно-правовых форм, соответствующей европейским стандартам ведения бизнеса.

