В Україні "зникнуть" усі держпідприємства: що відбувається

В Україні почалася масштабна реформа, яка торкнеться всіх державних підприємств країни. Їхня реорганізація передбачає перетворення на акціонерні товариства (АТ) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) чи ліквідацію, якщо підприємство не буде перетворено.

Related video

Відповідні рішення було ухвалено на урядовому засіданні 8 вересня. При цьому постанови не поширюються на підприємства, які вже розпочали перетворення за колишніми процедурами. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з новими правилами, усі державні підприємства протягом шести місяців мають визначитися з новою організаційно-правовою формою. Вибір між ТОВ та АТ буде за засновником підприємства. Основна відмінність: у ТОВ капітал формується з часток учасників, а в АТ — з акцій, які можуть продаватися на фондовому ринку і підпадати під державне регулювання.

Якщо підприємство не ухвалить рішення про перетворення або ліквідацію, Кабмін передасть його майно Фонду державного майна, який вирішить, що з ним робити далі — припинити діяльність підприємства або приватизувати його майновий комплекс. До призначення керівників новостворених компаній їхні функції виконуватимуть тимчасово призначені особи.

Реформа також передбачає збереження всіх активів підприємства, включно з тими, які не підлягають приватизації, а також дозвільних документів, ліцензій і сертифікатів, раніше виданих держпідприємству.

Уряд наголосив, що створення нових юридичних осіб в організаційно-правовій формі державного підприємства тепер заборонено. Рекомендовано, щоб аналогічний порядок застосовували й органи місцевого самоврядування до комунальних підприємств.

Ця реформа стала можливою після втрати чинності Господарським кодексом України 28 серпня. Він діяв із січня і частково дублював норми спеціальних законів або застарів. У результаті починається трирічний перехідний період до спрощеної системи організаційно-правових форм, що відповідає європейським стандартам ведення бізнесу.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.