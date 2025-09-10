Что нужно делать, чтобы иметь большую зарплату: украинцам дали важный совет

Рынок труда меняется на глазах, и привычные стратегии увеличения доходов больше не работают так, как раньше. Если еще несколько лет назад смена работы почти гарантировала значительный рост зарплаты, то в 2025 году ситуация развернулась в противоположную сторону.

Related video

Теперь быстрее прибавляют в доходах те, кто остается на своем месте. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Тренд проявился впервые за последние 15 лет. В период после пандемии, в эпоху "больших отставок", работодатели остро нуждались в кадрах и были готовы щедро платить новичкам. Разрыв в зарплатах между теми, кто менял место работы, и "старожилами" достигал 8,4%. Однако уже в марте 2025 года он сократился до 1,9%, а теперь преимущество полностью на стороне job-stayers.

Экономисты объясняют это "охлаждением" американского рынка труда. В частном секторе создается меньше новых рабочих мест, растет безработица среди молодых специалистов, а соотношение вакансий и кандидатов фактически сравнялось.

Малый бизнес сдерживает рост зарплат, а в сферах консалтинга и IT кризис усугубляется конкуренцией со стороны искусственного интеллекта и высокими процентными ставками. При этом Федеральная резервная система не спешит снижать ставки, опасаясь разогнать инфляцию.

В Украине картинка выглядит иначе. Несмотря на рост числа соискателей, спрос на кадры продолжает превышать предложение. Это поддерживает рост зарплат, хотя темпы уже не такие стремительные, как в 2022–2023 годах. Тогда работодатели повышали оклады рекордными темпами, а сейчас рынок постепенно стабилизируется.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.