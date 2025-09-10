Що потрібно робити, щоб мати велику зарплату: українцям дали важливу пораду

Ринок праці змінюється на очах, і звичні стратегії збільшення доходів більше не працюють так, як раніше. Якщо ще кілька років тому зміна роботи майже гарантувала значне зростання зарплати, то 2025 року ситуація розгорнулася в протилежний бік.

Тепер швидше додають у доходах ті, хто залишається на своєму місці. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Тренд проявився вперше за останні 15 років. У період після пандемії, в епоху "великих відставок", роботодавці гостро потребували кадрів і були готові щедро платити новачкам. Розрив у зарплатах між тими, хто змінював місце роботи, і "старожилами" сягав 8,4%. Однак уже в березні 2025 року він скоротився до 1,9%, а тепер перевага повністю на боці job-stayers.

Економісти пояснюють це "охолодженням" американського ринку праці. У приватному секторі створюється менше нових робочих місць, зростає безробіття серед молодих фахівців, а співвідношення вакансій і кандидатів фактично зрівнялося.

Малий бізнес стримує зростання зарплат, а у сферах консалтингу та IT криза поглиблюється конкуренцією з боку штучного інтелекту і високими процентними ставками. При цьому Федеральна резервна система не поспішає знижувати ставки, побоюючись розігнати інфляцію.

В Україні картинка виглядає інакше. Незважаючи на зростання кількості претендентів, попит на кадри продовжує перевищувати пропозицію. Це підтримує зростання зарплат, хоча темпи вже не такі стрімкі, як у 2022-2023 роках. Тоді роботодавці підвищували оклади рекордними темпами, а зараз ринок поступово стабілізується.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.