Цены побили все рекорды: стоимость мяса в мире стремительно растет

В августе мировые продовольственные цены показали новый виток роста. Стоимость продуктов питания в среднем по миру увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом.

Особенно заметно подорожали мясо и растительное масло: мясные продукты достигли исторического максимума, а растительные масла — трехлетнего рекорда. Об этом говорится в ежемесячном отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольствие в целом составил 130,1 пункта, что на 0,1 выше июльского показателя и на 6,9% выше, чем в августе 2024 года.

Рост цен на растительное масло за месяц составил 1,4%. В первую очередь дорожали пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла. Аналитики связывают это с планами Индонезии увеличить обязательную долю биодизеля в топливе. При этом мировые цены на соевое масло немного снизились благодаря прогнозам достаточных запасов сои в следующем маркетинговом году.

Мясные продукты также продолжили дорожать. Индекс цен на мясо вырос на 0,6%, чему способствовал высокий спрос на говядину в США и Китае, что в свою очередь подняло экспортные котировки Австралии и Бразилии. Цены на баранину увеличились, на свинину остались стабильными, а мясо птицы подешевело из-за активных поставок из Бразилии.

Сахар слегка подорожал — на 0,2% после пяти месяцев снижения. Причиной стали опасения относительно урожая сахарного тростника в Бразилии и рост мирового спроса на импорт, хотя увеличение урожая в Индии и Таиланде сдерживало значительное повышение цен.

В то же время зерновые и молочные продукты подешевели. Индекс цен на зерновые снизился на 0,8%, в основном из-за большего урожая пшеницы в ЕС и России, тогда как цены на кукурузу выросли из-за повышенного спроса на корма и этанол в США. Индекс цен на молочные продукты упал на 1,3%, поскольку импортный спрос на масло, сыр и сухое цельное молоко со стороны ключевых азиатских рынков оставался сдержанным.

