Ціни побили всі рекорди: вартість м'яса у світі стрімко зростає

У серпні світові продовольчі ціни показали новий виток зростання. Вартість продуктів харчування в середньому по світу збільшилася на 7% порівняно з минулим роком.

Особливо помітно подорожчали м'ясо та рослинна олія: м'ясні продукти досягли історичного максимуму, а рослинні олії — трирічного рекорду. Про це йдеться у щомісячному звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Індекс цін на продовольство загалом становив 130,1 пункта, що на 0,1 вище липневого показника і на 6,9% вище, ніж у серпні 2024 року.

Зростання цін на рослинну олію за місяць становило 1,4%. Насамперед дорожчали пальмова, соняшникова та ріпакова олії. Аналітики пов'язують це з планами Індонезії збільшити обов'язкову частку біодизеля в паливі. При цьому світові ціни на соєву олію трохи знизилися завдяки прогнозам достатніх запасів сої в наступному маркетинговому році.

М'ясні продукти також продовжили дорожчати. Індекс цін на м'ясо зріс на 0,6%, чому сприяв високий попит на яловичину в США та Китаї, що своєю чергою підняло експортні котирування Австралії та Бразилії. Ціни на баранину збільшилися, на свинину залишилися стабільними, а м'ясо птиці подешевшало через активні поставки з Бразилії.

Цукор злегка подорожчав — на 0,2% після п'яти місяців зниження. Причиною стали побоювання щодо врожаю цукрової тростини в Бразилії та зростання світового попиту на імпорт, хоча збільшення врожаю в Індії та Таїланді стримувало значне підвищення цін.

Водночас зернові та молочні продукти подешевшали. Індекс цін на зернові знизився на 0,8%, здебільшого через більший врожай пшениці в ЄС та Росії, тоді як ціни на кукурудзу зросли через підвищений попит на корми та етанол у США. Індекс цін на молочні продукти впав на 1,3%, оскільки імпортний попит на масло, сир і сухе незбиране молоко з боку ключових азіатських ринків залишався стриманим.

