Отели и усадьбы наполняют бюджеты: туризм в Украине приносит рекордные доходы (инфографика)

Местные бюджеты Украины за первое полугодие 2025 года получили рекордные 142,6 млн грн от туристического сбора — на треть больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Related video

Эксперты уже называют этот год потенциально рекордным для внутреннего туризма, ведь пик сезона приходится на второе полугодие, когда поступления от туристов традиционно увеличиваются. Об этом сообщает Опендатабот.

Деньги поступали почти поровну от крупных гостиниц и малых предпринимателей: 55% оплаты обеспечили отели и крупные заведения размещения, а 45% — владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Еще несколько лет назад доля крупного бизнеса была выше — 62%, однако сейчас рынок стал более сбалансированным.

Туристический сбор в Украине

Сейчас лишь в шести регионах крупные компании продолжают доминировать в уплате туристического сбора. Среди них Киев (83%), Сумская (73%), Хмельницкая (61%), Львовская (57%), Ровенская и Полтавская области (по 51%).

"Не все владельцы жилья, которые принимают туристов, работают официально, состоят на учете и платят сбор. Фактический объем рынка значительно больше, чем зафиксировано в отчетах, и доля частных предпринимателей выше. Однако с внедрением единого реестра транзакций теневой сегмент сокращается, а поступления в бюджеты становятся более прозрачными и стабильными. Это одна из причин существенного роста показателей в 2025 году", — комментирует адвокат и арбитражный управляющий Денис Попов.

Главными "кормильцами" местных бюджетов стали Киев (33,6 млн грн), Львовская (26,6 млн грн) и Ивано-Франковская (22,1 млн грн) области. Вместе они обеспечили 58% всех поступлений по стране. Киев вернул себе лидерство только в прошлом году после двухлетнего перерыва, а Львов, который раньше занимал первое место, уступил столице. Одесса же из-за войны потеряла позиции: сбор там сократился почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Зато Буковина, Прикарпатье и Черкасская область показали рост почти в три-четыре раза относительно довоенных показателей.

Туристический сбор по регионам

В 2025 году максимальная ставка туристического сбора составляет 40 грн за сутки для внутренних туристов и 400 грн для иностранных гостей, что также способствует росту доходов местных бюджетов на фоне повышения минимальной зарплаты до 8000 грн.

Ранее Фокус сообщал, что путешественник показал, что можно купить за $1 в стране, которую назвали "самой дешевой". Американский трэвел-блогер Дрю Бински посетил 197 стран мира. Недавно мужчина поделился необычным опытом путешествия в Узбекистан

Также стало известно, что турист прыгнул в воду 263-летней достопримечательности Рима и сразу пожалел об этом. Очередной путешественник решил испытать удачу и нарушил строгие правила у знаменитого фонтана Треви.