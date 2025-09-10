Готелі та садиби наповнюють бюджети: туризм в Україні приносить рекордні доходи (інфографіка)

Місцеві бюджети України за перше півріччя 2025 року отримали рекордні 142,6 млн грн від туристичного збору — на третину більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Експерти вже називають цей рік потенційно рекордним для внутрішнього туризму, адже пік сезону припадає на друге півріччя, коли надходження від туристів традиційно збільшуються. Про це повідомляє Опендатабот.

Гроші надходили майже порівну від великих готелів і малих підприємців: 55% оплати забезпечили готелі та великі заклади розміщення, а 45% — власники квартир, садиб і невеликих туристичних об'єктів. Ще кілька років тому частка великого бізнесу була вищою — 62%, проте зараз ринок став більш збалансованим.

Туристичний збір в Україні

Наразі лише в шести регіонах великі компанії продовжують домінувати у сплаті туристичного збору. Серед них Київ (83%), Сумська (73%), Хмельницька (61%), Львівська (57%), Рівненська та Полтавська області (по 51%).

"Не всі власники житла, які приймають туристів, працюють офіційно, перебувають на обліку та сплачують збір. Фактичний обсяг ринку значно більший, ніж зафіксовано у звітах, і частка приватних підприємців вища. Однак із впровадженням єдиного реєстру транзакцій тіньовий сегмент скорочується, а надходження до бюджетів стають прозорішими та стабільнішими. Це одна з причин істотного зростання показників у 2025 році", — коментує адвокат і арбітражний керуючий Денис Попов.

Головними "годувальниками" місцевих бюджетів стали Київ (33,6 млн грн), Львівська (26,6 млн грн) та Івано-Франківська (22,1 млн грн) області. Разом вони забезпечили 58% усіх надходжень по країні. Київ повернув собі лідерство тільки торік після дворічної перерви, а Львів, який раніше посідав перше місце, поступився столиці. Одеса ж через війну втратила позиції: збір там скоротився майже вдвічі порівняно з 2021 роком. Натомість Буковина, Прикарпаття та Черкащина показали зростання майже в три-чотири рази відносно довоєнних показників.

Туристичний збір за регіонами

У 2025 році максимальна ставка туристичного збору становить 40 грн за добу для внутрішніх туристів і 400 грн для іноземних гостей, що також сприяє зростанню доходів місцевих бюджетів на тлі підвищення мінімальної зарплати до 8000 грн.

