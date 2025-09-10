В программе "єОселя" заработал механизм компенсации ипотеки: кто может воспользоваться

В Украине для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий заработал новый механизм поддержки в рамках программы "єОселя".

Государство берет на себя часть расходов по ипотеке, чтобы помочь тем, кто потерял жилье из-за боевых действий или оккупации. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Мы понимаем, насколько сложно самостоятельно решить жилищный вопрос людям, которые потеряли дом. Поэтому государство помогает с ипотекой, делая ее доступнее. Это не только социальная поддержка, но и вклад в экономику: стимулируется спрос на жилье, что положительно сказывается на строительной отрасли и смежных производствах", — отметил министр экономики Алексей Соболев.

Новый механизм предусматривает компенсацию 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья), 70% ежемесячных платежей в течение первого года (не более 150 тыс. грн за год) и до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы — комиссии, сборы и страховые платежи.

Воспользоваться программой могут граждане с статусом ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовой территории, при условии, что они и члены их семей не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не отчуждали его в последние 36 месяцев. Исключение составляют квартиры и дома на оккупированных или действующих боевых территориях, где работают государственные электронные сервисы.

По условиям программы, ВПЛ могут получить ипотечный кредит под 7%. Для льготных категорий граждан — военнослужащих по контракту, сотрудников сектора безопасности, медиков, педагогов и ученых, зарегистрированных на прифронтовых территориях, ставка составит 3%. Остальные жители прифронтовых территорий также смогут оформить кредит под 7%.

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр.