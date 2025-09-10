У програмі "єОселя" запрацював механізм компенсації іпотеки: хто може скористатися

В Україні для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій запрацював новий механізм підтримки в рамках програми "єОселя".

Держава бере на себе частину витрат за іпотекою, щоб допомогти тим, хто втратив житло через бойові дії або окупацію. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Ми розуміємо, наскільки складно самостійно розв'язати житлове питання людям, які втратили дім. Тому держава допомагає з іпотекою, роблячи її доступнішою. Це не тільки соціальна підтримка, а й внесок в економіку: стимулюється попит на житло, що позитивно позначається на будівельній галузі та суміжних виробництвах", — зазначив міністр економіки Олексій Соболєв.

Новий механізм передбачає компенсацію 70% першого внеску за іпотекою (але не більше ніж 30% вартості житла), 70% щомісячних платежів протягом першого року (не більше ніж 150 тис. грн за рік) і до 40 тис. грн на супутні витрати — комісії, збори та страхові платежі.

Скористатися програмою можуть громадяни зі статусом ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, за умови, що вони та члени їхніх родин не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не відчужували його в останні 36 місяців. Виняток становлять квартири та будинки на окупованих або діючих бойових територіях, де працюють державні електронні сервіси.

За умовами програми, ВПО можуть отримати іпотечний кредит під 7%. Для пільгових категорій громадян — військовослужбовців за контрактом, співробітників сектору безпеки, медиків, освітян і вчених, зареєстрованих на прифронтових територіях, ставка становитиме 3%. Решта жителів прифронтових територій також зможуть оформити кредит під 7%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році площа побудованих багатоквартирних будинків становила 3,88 млн квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, що розмір податку на нерухомість залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за один метр.