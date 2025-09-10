Квартиры исчезают с рынка за считанные дни: где самая дорогая аренда жилья в Украине

Осень традиционно считается временем оживления на рынке аренды жилья в Украине, и 2025 год не стал исключением. С наступлением нового учебного года и ростом деловой активности спрос на квартиры существенно увеличился, а вместе с ним и цены.

В некоторых регионах стоимость аренды подскочила почти наполовину, а квартиры стали находить новых жильцов в разы быстрее, чем еще несколько лет назад. Об этом говорится в материале издания Delo.ua.

Наиболее динамичный рынок сегодня наблюдается в Одессе, где жилье сдается всего за три дня. В Киеве и Львове арендаторы находят жилье за 5–7 дней, тогда как ранее процесс мог занимать до трех недель. Основными причинами роста называют внутреннюю миграцию и сезонные факторы.

Самый резкий скачок цен зафиксирован в Одессе: аренда однокомнатных квартир подорожала на 63% и в среднем стоит 13 000 грн. Двухкомнатные здесь обходятся в 16 900 грн (+41%), а трехкомнатные – в 25 300 грн (+27%).

В Киеве за однокомнатное жилье теперь просят около 20 000 грн (+18%), за "двушку" – 29 000 грн (+15%), а вот стоимость трехкомнатных квартир осталась стабильной – около 42 200 грн. В соседних областях рост также ощутим: в Черкассах аренда однокомнатной квартиры подорожала на 38% (13 800 грн), в Полтаве – на 28% (11 500 грн), в Виннице – на 26% (14 500 грн).

Западные регионы Украины традиционно остаются самыми дорогими. Так, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стоит 21 100 грн, что даже выше, чем в столице. Во Львове средняя цена за "однушку" достигла 19 000 грн, за "двушку" – 23 200 грн, а за "трешку" – почти 30 000 грн.

Восток страны демонстрирует более сдержанный рост. В Днепре аренда однокомнатных квартир выросла на 9% (12 000 грн), а в Запорожье – всего на 10% (5 500 грн). В Харькове стоимость аренды однокомнатных квартир осталась самой низкой в Украине – около 4 000 грн.

