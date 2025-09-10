Квартири зникають з ринку за лічені дні: де найдорожча оренда житла в Україні

Осінь традиційно вважається часом пожвавлення на ринку оренди житла в Україні, і 2025 рік не став винятком. З настанням нового навчального року та зростанням ділової активності попит на квартири істотно збільшився, а разом із ним і ціни.

У деяких регіонах вартість оренди підскочила майже наполовину, а квартири стали знаходити нових мешканців у рази швидше, ніж ще кілька років тому. Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua.

Найдинамічніший ринок сьогодні спостерігається в Одесі, де житло здається всього за три дні. У Києві та Львові орендарі знаходять житло за 5-7 днів, тоді як раніше процес міг займати до трьох тижнів. Основними причинами зростання називають внутрішню міграцію і сезонні чинники.

Найрізкіший стрибок цін зафіксовано в Одесі: оренда однокімнатних квартир подорожчала на 63% і в середньому коштує 13 000 грн. Двокімнатні тут обходяться в 16 900 грн (+41%), а трикімнатні — у 25 300 грн (+27%).

У Києві за однокімнатне житло тепер просять близько 20 000 грн (+18%), за "двушку" — 29 000 грн (+15%), а ось вартість трикімнатних квартир залишилася стабільною — близько 42 200 грн. У сусідніх областях зростання також відчутне: у Черкасах оренда однокімнатної квартири подорожчала на 38% (13 800 грн), у Полтаві — на 28% (11 500 грн), у Вінниці — на 26% (14 500 грн).

Західні регіони України традиційно залишаються найдорожчими. Так, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири коштує 21 100 грн, що навіть вище, ніж у столиці. У Львові середня ціна за "однушку" сягнула 19 000 грн, за "двушку" — 23 200 грн, а за "трійку" — майже 30 000 грн.

Схід країни демонструє більш стримане зростання. У Дніпрі оренда однокімнатних квартир зросла на 9% (12 000 грн), а в Запоріжжі — лише на 10% (5 500 грн). У Харкові вартість оренди однокімнатних квартир залишилася найнижчою в Україні — близько 4 000 грн.

