Женщины все чаще осваивают "мужские" профессии: кому платят до 27 тысяч гривен

Украинки все активнее осваивают профессии, которые еще недавно считались преимущественно мужскими. Теперь среди женщин можно встретить станочниц деревообрабатывающих станков, трактористок, операторок котельной и даже водителей троллейбусов.

Related video

При этом зарплаты на таких должностях от 15 до 27 тысяч гривен, а наибольшее количество вакансий сосредоточено в Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Винницкой областях. Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Как сообщает Государственная служба занятости, интерес к подобным профессиям растет. На сегодняшний день к обучению уже присоединились 763 женщины со всей Украины. Из них 247 участниц успешно завершили подготовку и более 200 уже нашли работу по новой специальности. Работодатели активно отзываются на инициативу – компании подали более 400 заявок в ожидании новых специалистов.

Наибольшей популярностью среди украинок пользуются три направления. Лидером стала специальность станочницы деревообрабатывающих станков, которую выбрали около 250 женщин. Второе место занимает профессия оператора котельной, а третье – трактористки. Кроме того, востребованы и другие специальности: водитель погрузчика, водитель троллейбуса и слесарь-ремонтник. Всего в проекте представлено более 30 профессий, каждая из которых открывает широкие возможности для трудоустройства.

Заработки тоже смотрятся конкурентоспособными. Так, в сфере деревообработки зарплаты составляют 16–22 тысяч гривен, трактористы и трактористки зарабатывают 18–25 тысяч в зависимости от сезона, а операторы котельной получают в среднем 15–20 тысяч гривен. Водители погрузчиков имеют доход около 17 тысяч, троллейбусники – 20–27 тысяч, а слесари-ремонтницы – 18–23 тысяч гривен.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.