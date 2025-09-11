Жінки все частіше опановують "чоловічі" професії: кому платять до 27 тисяч гривень

Українки дедалі активніше опановують професії, які ще недавно вважалися переважно чоловічими. Тепер серед жінок можна зустріти верстатниць деревообробних верстатів, трактористок, операторок котельні та навіть водіїв тролейбусів.

При цьому зарплати на таких посадах від 15 до 27 тисяч гривень, а найбільша кількість вакансій зосереджена в Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Як повідомляє Державна служба зайнятості, інтерес до подібних професій зростає. На сьогодні до навчання вже долучилися 763 жінки з усієї України. З них 247 учасниць успішно завершили підготовку і понад 200 вже знайшли роботу за новою спеціальністю. Роботодавці активно відгукуються на ініціативу — компанії подали понад 400 заявок в очікуванні нових фахівців.

Найбільшою популярністю серед українок користуються три напрями. Лідером стала спеціальність верстатниці деревообробних верстатів, яку обрали близько 250 жінок. Друге місце посідає професія оператора котельні, а третє — трактористки. Крім того, затребувані й інші спеціальності: водій навантажувача, водій тролейбуса та слюсар-ремонтник. Загалом у проєкті представлено понад 30 професій, кожна з яких відкриває широкі можливості для працевлаштування.

Заробітки теж виглядають конкурентоспроможними. Так, у сфері деревообробки зарплати становлять 16-22 тисячі гривень, трактористи і трактористки заробляють 18-25 тисяч залежно від сезону, а оператори котельні отримують у середньому 15-20 тисяч гривень. Водії навантажувачів мають дохід близько 17 тисяч, тролейбусники — 20-27 тисяч, а слюсарі-ремонтниці — 18-23 тисяч гривень.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.