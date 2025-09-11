Доллар снова подорожал относительно гривны: какой теперь курс валют в Украине

Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара по отношению к гривне на 12 сентября.

Курсы ключевых валют в Украине на 12 сентября изменены — гривна упала как к доллару, так и к евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара и евро

Официальный курс доллара на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,31 гривен за 1 доллар (+0,1 грн по сравнению с 11 сентября).

Официальный курс евро 12 сентября составит 48,27 гривен за 1 евро (+0,03 грн).

На межбанке сегодня, 11 сентября, курс вырос на 1 копейку до 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке 11 сентября 2025 года курс основной резервной валюты упал до 41,45 гривен за доллар, а вот курс евро вырос до 48,65 гривен за евро.

Ранее аналитики сообщали, что в Украине происходит укрепление курса евро относительно гривны вследствие его укрепления на международных рынках относительно доллара США.

Напомним, НБУ продолжает придерживаться политики, направленной на достижение инфляционной цели в 5%. Для этого регулятор сочетает продажу валюты для удовлетворения спроса с пополнением резервов за счет международной помощи.