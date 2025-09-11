Долар знову подорожчав щодо гривні: який тепер курс валют в Україні

Національний банк України збільшив офіційний курс долара щодо гривні на 12 вересня.

Курси ключових валют в Україні на 12 вересня змінено — гривня впала як до долара, так і до євро. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс долара та євро

Офіційний курс долара на 12 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,31 гривень за 1 долар (+0,1 грн порівняно з 11 вересня).

Офіційний курс євро 12 вересня становитиме 48,27 гривень за 1 євро (+0,03 грн).

На міжбанку сьогодні, 11 вересня, курс зріс на 1 копійку до 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку 11 вересня 2025 року курс основної резервної валюти впав до 41,45 гривень за долар, а ось курс євро зріс до 48,65 гривень за євро.

Раніше аналітики повідомляли, що в Україні відбувається зміцнення курсу євро щодо гривні внаслідок його зміцнення на міжнародних ринках щодо долара США.

Нагадаємо, НБУ продовжує дотримуватися політики, спрямованої на досягнення інфляційної цілі в 5%. Для цього регулятор поєднує продаж валюти для задоволення попиту з поповненням резервів за рахунок міжнародної допомоги.