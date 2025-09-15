Повышение налогов в Украине: Гетманцев назвал "нелепостью" идею увеличить НДС до 30%

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительство не рассматривает повышение ставки НДС в рамках бюджетного процесса.

Речь может идти только о точечных решениях, направленных на улучшение администрирования налогов. Об этом Гетманцев сообщил в интервью изданию "РБК-Украина".

В частности, он напомнил о законопроекте об имплементации европейской директивы DAC7, предусматривающей налогообложение деятельности на цифровых платформах, таких как Uber и Glovo. Кроме того, по его словам, МВФ поднимает вопрос налогообложения посылок.

"Я не исключаю таких решений, но повышение ставки НДС пока не стоит в повестке дня", – подчеркнул он.

Политик отметил, что увеличение НДС в условиях значительной доли теневой экономики является деструктивным шагом, поскольку оно усилит тенизацию и создаст дополнительное давление на добросовестных налогоплательщиков.

"Если мы считаем, что в тени 900 млрд гривен, а я думаю, в следующем году уже будет 1 трлн - и это не оборот, а только недополученные налоги - то это вопрос качества администрирования", – подчеркнул Гетманцев.

Он также напомнил, что в 2023 году правительство повысило военный сбор для всех категорий плательщиков. В то же время, дальнейшие шаги в сфере налогообложения, по его словам, будут зависеть от уровня международной финансовой поддержки.

"Не буду говорить категорически — нет. Если мы будем в ситуации, когда такое решение будет безальтернативным... Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности", — отметил глава комитета.

При этом Гетманцев подчеркнул, что даже значительное повышение НДС не способно компенсировать потребности Украины в финансировании.

"Мы 10 млрд долларов не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд гривен по году. Это же нам надо ставку НДС повысить до 30%. Это же бессмыслица", – подытожил он.

