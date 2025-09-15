Підвищення податків в Україні: Гетманцев назвав "безглуздістю" ідею збільшити ПДВ до 30%

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що уряд не розглядає підвищення ставки ПДВ у межах бюджетного процесу.

Може йтися тільки про точкові рішення, спрямовані на поліпшення адміністрування податків. Про це Гетманцев повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Зокрема, він нагадав про законопроєкт про імплементацію європейської директиви DAC7, що передбачає оподаткування діяльності на цифрових платформах, таких як Uber і Glovo. Крім того, за його словами, МВФ порушує питання оподаткування посилок.

"Я не виключаю таких рішень, але підвищення ставки ПДВ поки що не стоїть на порядку денному", — підкреслив він.

Політик зазначив, що збільшення ПДВ в умовах значної частки тіньової економіки є деструктивним кроком, оскільки воно посилить тінізацію і створить додатковий тиск на сумлінних платників податків.

"Якщо ми вважаємо, що в тіні 900 млрд гривень, а я думаю, наступного року вже буде 1 трлн — і це не обіг, а тільки недоотримані податки, — то це питання якості адміністрування", — підкреслив Гетманцев.

Він також нагадав, що 2023 року уряд підвищив військовий збір для всіх категорій платників. Водночас подальші кроки у сфері оподаткування, за його словами, залежатимуть від рівня міжнародної фінансової підтримки.

"Не буду говорити категорично — ні. Якщо ми будемо в ситуації, коли таке рішення буде безальтернативним... Але перед цим мають бути використані всі інші варіанти і можливості", — зазначив голова комітету.

При цьому Гетманцев підкреслив, що навіть значне підвищення ПДВ не здатне компенсувати потреби України у фінансуванні.

"Ми 10 млрд доларів не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд гривень за рік. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя", — підсумував він.

