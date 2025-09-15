Одна из стран ЕС планирует продлить защиту для украинских беженцев: какие условия

Министерство внутренних дел Литвы выступило с инициативой продлить срок действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны.

Ведомство уже подготовило проект постановления правительства, предусматривающий продление действия этого механизма до марта 2027 года. Об этом сообщает издание LRT.

На данный момент украинцы в Литве имеют вид на жительство, действующий до 4 марта 2026 года. В случае одобрения изменений документ будет автоматически продлен еще на один год.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович подчеркнул, что такая инициатива полностью соответствует позиции Европейского Союза, который выступает за продолжение временной защиты.

"Война еще не закончилась. Это естественное решение", — отметил он.

По данным МВД, продление статуса позволит снизить административную нагрузку как на украинцев, так и на сотрудников миграционной службы. Ежедневно в Литве регистрируется от 30 до 40 новых заявлений на временное проживание.

Кроме того, продление временной защиты влечет за собой изменения в нормативно-правовой базе. Так, иностранцы с этим статусом больше не обязаны подтверждать знание литовского языка при трудоустройстве. Соответствующее решение правительство приняло еще в июле.

Сейчас временной защитой в Литве пользуются около 47 600 граждан Украины. Этот статус предоставляет право на проживание, работу, социальную поддержку, медицинскую помощь, жилье, а также образование для детей.

