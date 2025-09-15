Одна з країн ЄС планує продовжити захист для українських біженців: які умови

Міністерство внутрішніх справ Литви виступило з ініціативою продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України, які були змушені покинути батьківщину через війну.

Відомство вже підготувало проєкт постанови уряду, що передбачає продовження дії цього механізму до березня 2027 року. Про це повідомляє видання LRT.

Наразі українці в Литві мають посвідку на проживання, що діє до 4 березня 2026 року. У разі схвалення змін документ буде автоматично продовжено ще на один рік.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович наголосив, що така ініціатива повністю відповідає позиції Європейського Союзу, який виступає за продовження тимчасового захисту.

"Війна ще не закінчилася. Це природне рішення", — зазначив він.

За даними МВС, продовження статусу дасть змогу знизити адміністративне навантаження як на українців, так і на співробітників міграційної служби. Щодня в Литві реєструється від 30 до 40 нових заяв на тимчасове проживання.

Крім того, продовження тимчасового захисту тягне за собою зміни в нормативно-правовій базі. Так, іноземці з цим статусом більше не зобов'язані підтверджувати знання литовської мови при працевлаштуванні. Відповідне рішення уряд ухвалив ще в липні.

Наразі тимчасовим захистом у Литві користуються близько 47 600 громадян України. Цей статус надає право на проживання, роботу, соціальну підтримку, медичну допомогу, житло, а також освіту для дітей.

