В Европе зафиксировали значительные отличия в уровне бедности среди стран.

Самая сложная ситуация наблюдается в Южной и Восточной Европе, где почти каждый третий житель живет на грани бедности. Об этом сообщает портал Visual Capitalist.

Лидерами антирейтинга стали Турция (30,4%), Болгария (30,3%) и Румыния (27,9%). Здесь низкие зарплаты, неравенство доходов и слабые социальные программы создают серьезные экономические затруднения для населения. В Греции (26,9%) и Испании (25,8%) проблему усугубляют последствия долгового кризиса 2008–2014 годов, а высокая безработица среди молодежи усложняет возможности накопления капитала для нового поколения.

Какие страны ЕС лидируют по уровню бедности

В десятку стран с высоким уровнем бедности также вошли Литва (25,8%), Латвия (24,3%), Италия (23,1%), Эстония (22,2%) и Хорватия (21,7%). Для сравнения, в Германии показатель составляет 21,1%, что лишь несколько превышает среднеевропейский уровень (21,0%), но здесь ощутим контраст между более богатым мероприятием и менее развитыми восточными землями.

Лучшие результаты зафиксированы в Центральной Европе. Чехия имеет самый низкий уровень бедности — всего 11,3%, далее следуют Словения (14,4%) и Нидерланды (15,4%). В этих странах высокие доходы населения совмещаются с эффективными социальными программами, что позволяет успешно смягчать финансовые риски.

В десятку успешных также вошли Норвегия (15,7%), Польша (16,0%), Ирландия (16,7%), Финляндия (16,8%), Австрия (16,9%), Кипр (17,1%) и Швеция (17,5%).

В целом скандинавские страны держатся близко к среднему показателю ЕС: в Дании уровень бедности составляет 18,0%.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев уже признавал, что даже на фактический прожиточный минимум, который выше номинального в 3,5 раза, тоже невозможно прожить.

Фокус уже писал о том, что уровень бедности в Украине за июнь 2025 года увеличился до 25,2%, то есть практически каждый четвертый украинец экономит на еде.