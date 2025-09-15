Сумний рейтинг: які країни ЄС лідирують за рівнем бідності (інфографіка)

У Європі зафіксували значні відмінності в рівні бідності серед країн.

Найскладніша ситуація спостерігається в Південній і Східній Європі, де майже кожен третій житель живе на межі бідності. Про це повідомляє портал Visual Capitalist.

Лідерами антирейтингу стали Туреччина (30,4%), Болгарія (30,3%) і Румунія (27,9%). Тут низькі зарплати, нерівність доходів і слабкі соціальні програми створюють серйозні економічні труднощі для населення. У Греції (26,9%) та Іспанії (25,8%) проблему посилюють наслідки боргової кризи 2008–2014 років, а високе безробіття серед молоді ускладнює можливості накопичення капіталу для нового покоління.

Які країни ЄС лідирують за рівнем бідності

До десятки країн з високим рівнем бідності також увійшли Литва (25,8%), Латвія (24,3%), Італія (23,1%), Естонія (22,2%) і Хорватія (21,7%). Для порівняння, у Німеччині показник становить 21,1%, що лише дещо перевищує середньоєвропейський рівень (21,0%), але тут відчутний контраст між багатшим заходом і менш розвиненими східними землями.

Найкращі результати зафіксовано в Центральній Європі. Чехія має найнижчий рівень бідності — лише 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) і Нідерланди (15,4%). У цих країнах високі доходи населення поєднуються з ефективними соціальними програмами, що дає змогу успішно пом'якшувати фінансові ризики.

До десятки успішних також увійшли Норвегія (15,7%), Польща (16,0%), Ірландія (16,7%), Фінляндія (16,8%), Австрія (16,9%), Кіпр (17,1%) і Швеція (17,5%).

Загалом скандинавські країни тримаються близько до середнього показника ЄС: у Данії рівень бідності становить 18,0%.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев уже визнавав, що навіть на фактичний прожитковий мінімум, який вищий за номінальний у 3,5 раза, теж неможливо прожити.

Фокус уже писав про те, що рівень бідності в Україні за червень 2025 року збільшився до 25,2%, тобто практично кожен четвертий українець економить на їжі.