Зимова куртка — на 3 роки і дві сукні на 7 років: у Раді розкритикували прожитковий мінімум в Україні

Норми прожиткового мінімуму в Україні вирахували вкрай дивно: з огляду на цифри, підлітку належить одна зимова куртка на три роки, а дорослій жінці — дві сукні на сім років.

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Однак навіть на фактичний прожитковий мінімум, який вищий за номінальний у 3,5 раза, теж неможливо прожити. Про це сказав голова фінансового комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ми повинні чесно говорити з людьми про соціальні стандарти, це очевидні речі. Наприклад, є таке поняття, як прожитковий мінімум. Зараз він становить майже 3 000 гривень, 2 900 з чимось у бюджеті. Це така категорія, яка взагалі абстрактна. Не можна прожити на 2 900 гривень", — зазначив політик.

Гетманцев також додав, що в споживчому кошику, на основі якого розраховують мінімум, підлітку належить одна зимова і демісезонна куртка на три роки, а жінці — дві сукні на сім років.

"Це щось з уяви чиновника", — коротко пояснив він.

Якщо не обговорювати важливість прожиткового мінімуму, у держави будуть додаткові витрати, як "національний кешбек". Однак ці гроші краще витратити на підвищення соціальних стандартів, переконаний він.

Гетманцев констатував наявність в України резервів на підняття мінімальної пенсії, яка має бути 4 000 гривень. Розмір середньої пенсії потрібно встановити в межах 12-13 000 гривень.

Користувачі соцмереж зі свого боку зауважили, що навіть із запропонованою Гетманцевим зміною мінімальної пенсії вижити в Україні не вийде.

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Нагадаємо, у Кабміні заявляли про збільшення середньої зарплати в Україні на 5 тисяч гривень щороку.

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