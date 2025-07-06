Зимняя куртка – на 3 года и два платья на 7 лет: в Раде раскритиковали прожиточный минимум в Украине

Нормы прожиточного минимума в Украине высчитали крайне странно: исходя из цифр, подростку полагается одна зимняя куртка на три года, а взрослой женщине — два платья на семь лет.

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Однако даже на фактический прожиточный минимум, который выше номинального в 3,5 раза тоже невозможно прожить. Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Мы должны честно говорить с людьми о социальных стандартах, это очевидные вещи. Например, есть такое понятие, как прожиточный минимум. Сейчас он составляет почти 3 000 гривен, 2 900 с чем-то в бюджете. Это такая категория, которая вообще абстрактна. Нельзя прожить на 2 900 гривен", — отметил политик.

Гетманцев также добавил, что в потребительской корзине, на основе которой рассчитывают минимум, подростку полагается одна зимняя и демисезонная куртка на три года, а женщине — два платья на семь лет.

"Это что-то из воображения чиновника", — кратко пояснил он.

Если не обсуждать важность прожиточного минимума, у государства будут дополнительные расходы, как "национальный кэшбек". Однако эти деньги лучше потратить на повышение социальных стандартов, убежден он.

Гетманцев констатировал наличие у Украины резервов на поднятие минимальной пенсии, которая должна быть 4 000 гривен. Размер средней пенсии нужно установить в пределах 12-13 000 гривен.

Пользователи соцсетей в свою очередь заметили, что даже с предложенным Гетманцевым изменением минимальной пенсии выжить в Украине не получится.

Некоторые люди заметили огромную разницу в пенсиях между простыми гражданами и судьями с прокурорами.

Напомним, в Кабмине заявляли об увеличении средней зарплаты в Украине на 5 тысяч гривен каждый год.

Бюджетная декларация на 2026–2028 годы содержит планы по снижению уровня банковской тайны в Украине. Сведения потребуются для налоговиков.