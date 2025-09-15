Рост зарплат, бесплатная медицина и более 1,5 млрд грн на телемарафон: приоритеты бюджета-2026

15 сентября Кабинет Министров утвердил проект государственного бюджета на 2026 год и передал его в Верховную Раду. Окончательное принятие бюджета ожидается до 20 ноября после двухэтапного голосования, пока документ зарегистрирован на сайте.

В общем, больше всего средств в бюджете предусмотрено на оборону, образование и здравоохранение. Более того, планируется повышение минимальной зарплаты и запуск программы комплексного медицинского чекапа для граждан от 40 лет. Фокус собрал все, что сейчас известно о ключевых приоритетах и основных изменениях в бюджете.

Бюджет Украины 2026 — приоритеты безопасности, образования и медицины

15 сентября Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем телеграмм-канале о принятии проекта Государственного бюджета Украины на 2026 год и его передаче на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно проекту, расходы бюджета составят 4,8 трлн грн, что на 415 млрд больше, чем в 2025 году, а доходы запланированы на уровне 2,8 трлн грн, что почти на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Дефицит прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составит более 2 трлн грн.

Приоритет бюджета остается безопасность и оборона. На Вооруженные Силы Украины предусмотрено 2,8 трлн грн, что составляет 27% ВВП и на 168,6 млрд больше, чем в 2025 году. При этом на производство оружия, боеприпасов, ракет, противоракетной обороны, авиационной и бронетанковой техники выделено не менее 44,3 млрд грн.

В образовании планируется значительное повышение финансирования — до 265,4 млрд грн, что на 66,5 млрд больше, чем в прошлом году. Основные новации включают:

повышение средней зарплаты педагогов на 50% в два этапа: 30% с 1 января и 20% с 1 сентября 2026 года;

обеспечение бесплатного питания для 4,4 млн школьников 1-11 классов с 1 октября 2026 года;

удвоение стипендий для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

На науку выделено 19,9 млрд грн, что на 5,4 млрд больше показателя 2025 года. Эти средства направляются на поддержку молодых ученых, ведущих научных учреждений, создание центров оборонных исследований и выполнение заказов от бизнеса.

Здравоохранение получит 258 млрд грн, что на 38 млрд больше, чем в 2025 году. Среди ключевых мероприятий:

повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи до 35 тыс. грн;

поддержка медиков в прифронтовых регионах;

расширение программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн;

обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими хроническими болезнями;

запуск программы "Чекап 40+" для комплексного обследования граждан в возрасте от 40 лет, включая проверку сердечно-сосудистой системы, уровня сахара и психического здоровья, на что выделено 10 млрд грн.

Бюджет Украины 2026 — на что еще правительство выделило средства

Также премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram сообщила об основных направлениях социальных и региональных расходов в проекте бюджета Украины на 2026 год. На пенсионное обеспечение запланировано 1 трлн 27 млрд грн с индексацией, что на 123,4 млрд больше, чем в 2025 году. Социальная сфера получит 467,1 млрд грн для помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, программ "еЯсла" и "Пакет школьника". Также новым направлением станет финансирование демографических мероприятий на сумму 24,5 млрд грн, которое включает дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до одного года.

Ветеранам предусмотрено 17,9 млрд грн для компенсации на жилье, поддержки интеграции в общество и мероприятий по сопровождению ветеранов, а дополнительно 0,8 млрд грн выделено на стоматологическое обслуживание. Регионы получат доходы общин в размере 871,9 млрд грн, из которых 289,3 млрд грн составят межбюджетные трансферты местным бюджетам.

Поддержка бизнеса предусматривает 41,5 млрд грн на доступные кредиты по программе "5-7-9%", жилищные программы "еОселя", развитие индустриальных парков, гранты для украинских производителей и продолжение программы Brave1 для разработчиков оборонных технологий. Агропромышленный комплекс получит 13,1 млрд грн, включая гранты, компенсацию процентов по кредитам и дотации для строительства и реконструкции систем орошения.

На культуру выделено 15,8 млрд грн для создания контента, который укрепляет национальную идентичность и единство, по принципу "украинское для украинцев и об Украине для мира". Публичные инвестиции на восстановление и модернизацию страны составят 45,9 млрд грн.

Минимальная и средняя заработная плата увеличатся — сколько средств будут получать украинцы

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 647 грн, сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. При этом средняя заработная плата ожидается на уровне 30 032 грн, то есть вырастет на 4 146 грн по сравнению с 2025 годом. Кроме того, прожиточный минимум для одного человека с 1 января 2026 года будет составлять 3 209 грн в месяц. Стоит отметить, что программа "Кэшбек" останется в силе, обеспечивая гражданам дополнительную финансовую поддержку.

Курс доллара в 2026 году предусмотрен на уровне 45,6 грн

Также известно, что в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 45,6 грн. Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, как рассчитали этот показатель и отметил, что прогнозируемые курсы редко совпадают с реальной ситуацией. В частности, в тексте бюджета на 2026 год прямо не указан средний курс доллара, который закладывает правительство. Однако по его словам, его можно вычислить на основе планов по привлечению международной помощи, указанных в документах как в гривнах, так и в долларах.

По подсчетам парламентария, правительство предусматривает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/$ на 2026 год. В то же время Железняк отметил, что этот показатель является лишь прогнозом и фактически не влияет на реальный курс, поскольку Кабинет Министров Украины редко попадает в прогнозируемые цифры.

Политические партии и медиа — сколько средств заложено на 2026 год

Среди прочего, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в проекте бюджета на 2026 год расходы на деятельность Президента и Офиса Президента, в частности, растут на 95,6 млн грн и составят 878 млн грн, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, бюджет Министерства обороны предусматривает 1,76 трлн грн из общего фонда — на 9 млрд грн больше, чем в 2025 году.

На финансирование политических партий, как и раньше, заложено 865 млн грн. Также традиционно предусмотрены средства на "Единый марафон" — более 1,5 млрд грн, а еще около 80 млн грн выделено на телеканал "Рада". Отдельно, для "Иновещания" и проекта "КиноКит" от Министерства цифровой трансформации, предусмотрено примерно 100 млн грн.

Налоги и долги: как пополнят бюджет-2026

В проекте бюджета на 2026 год закладывают дополнительные поступления от новых и усовершенствованных источников, пишет народный депутат Ярослав Железняк. В частности, планируют привлечь более 22,5 млрд грн от налогообложения онлайн-платформ, таких как OLX (14 млрд грн), и введение акциза на сладкие напитки (8,5 млрд грн). Также ожидается, что улучшение работы по взысканию налогового долга добавит еще около 26 млрд грн в государственный бюджет.

Ранее Фокус сообщал, что с середины октября в Украине ожидается существенное повышение цен на продукты питания. Подорожание охватит почти все категории — от овощей и мяса до молочных продуктов и подсолнечного масла. Наибольший рост прогнозируется именно для масла — около 40%.

Также председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что среднегодовой курс доллара в Украине в 2026 году пока оценивают на уровне 44,7 гривны. В то же время по прогнозам Европейской Бизнес Ассоциации, бизнес ожидает курс примерно на уровне 46 гривен за доллар.