Зростання зарплат, безкоштовна медицина та понад 1,5 млрд грн на телемарафон: пріоритети бюджету-2026

15 вересня Кабінет Міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік та передав його до Верховної Ради. Остаточне ухвалення бюджету очікується до 20 листопада після двоетапного голосування, поки документ зареєстрований на сайті.

Related video

Загалом, найбільше коштів у бюджеті передбачено на оборону, освіту та охорону здоров’я. Ба більше, планується підвищення мінімальної зарплати та запуск програми комплексного медичного чекапу для громадян від 40 років. Фокус зібрав усе, що наразі відомо про ключові пріоритети та основні зміни у бюджеті.

Бюджет України 2026 – пріоритети безпеки, освіти та медицини

15 вересня Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у своєму телеграм-каналі про ухвалення проєкту Державного бюджету України на 2026 рік та його передання на розгляд Верховної Ради.

Згідно з проєктом, видатки бюджету складатимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд більше, ніж у 2025 році, а доходи заплановані на рівні 2,8 трлн грн, що на майже 19% більше порівняно з минулим роком. Дефіцит прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні складе понад 2 трлн грн.

Пріоритет бюджету залишається безпека та оборона. На Збройні Сили України передбачено 2,8 трлн грн, що становить 27% ВВП і на 168,6 млрд більше, ніж у 2025 році. При цьому на виробництво зброї, боєприпасів, ракет, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки виділено щонайменше 44,3 млрд грн.

В освіті планується значне підвищення фінансування — до 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд більше, ніж торік. Основні новації включають:

підвищення середньої зарплати педагогів на 50% у два етапи: 30% із 1 січня та 20% із 1 вересня 2026 року;

забезпечення безоплатного харчування для 4,4 млн школярів 1–11 класів із 1 жовтня 2026 року;

подвоєння стипендій для понад 163 тисяч студентів із 1 вересня 2026 року.

На науку виділено 19,9 млрд грн, що на 5,4 млрд більше за показник 2025 року. Ці кошти спрямовуються на підтримку молодих вчених, провідних наукових установ, створення центрів оборонних досліджень та виконання замовлень від бізнесу.

Охорона здоров’я отримає 258 млрд грн, що на 38 млрд більше, ніж у 2025 році. Серед ключових заходів:

підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 тис. грн;

підтримка медиків у прифронтових регіонах;

розширення програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн;

забезпечення безкоштовними ліками пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом та іншими хронічними хворобами;

запуск програми "Чекап 40+" для комплексного обстеження громадян віком від 40 років, включно з перевіркою серцево-судинної системи, рівня цукру та психічного здоров’я, на що виділено 10 млрд грн.

Бюджет України 2026 – на що ще уряд виділив кошти

Також премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram повідомила про основні напрямки соціальних та регіональних видатків у проєкті бюджету України на 2026 рік. На пенсійне забезпечення заплановано 1 трлн 27 млрд грн з індексацією, що на 123,4 млрд більше, ніж у 2025 році. Соціальна сфера отримає 467,1 млрд грн для допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, програм "єЯсла" та "Пакунок школяра". Також новим напрямом стане фінансування демографічних заходів на суму 24,5 млрд грн, яке включає допологову підтримку, одноразові виплати при народженні дитини та допомогу на догляд за дитиною до одного року.

Ветеранам передбачено 17,9 млрд грн для компенсації на житло, підтримки інтеграції в суспільство та заходів з супроводу ветеранів, а додатково 0,8 млрд грн виділено на стоматологічне обслуговування. Регіони отримають доходи громад у розмірі 871,9 млрд грн, з яких 289,3 млрд грн складатимуть міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам.

Підтримка бізнесу передбачає 41,5 млрд грн на доступні кредити за програмою "5-7-9%", житлові програми "єОселя", розвиток індустріальних парків, гранти для українських виробників та продовження програми Brave1 для розробників оборонних технологій. Агропромисловий комплекс отримає 13,1 млрд грн, включно з грантами, компенсацією відсотків за кредитами та дотаціями для будівництва й реконструкції систем зрошення.

На культуру виділено 15,8 млрд грн для створення контенту, який зміцнює національну ідентичність та єдність, за принципом "українське для українців і про Україну для світу". Публічні інвестиції на відновлення та модернізацію країни становитимуть 45,9 млрд грн.

Мінімальна та середня заробітна плата збільшаться — скільки коштів отримуватимуть українці

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 647 грн, повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. При цьому середня заробітна плата очікується на рівні 30 032 грн, тобто зросте на 4 146 грн порівняно з 2025 роком. Крім того, прожитковий мінімум для однієї особи з 1 січня 2026 року складатиме 3 209 грн на місяць. Варто зазначити, що програма "Кешбек" залишиться чинною, забезпечуючи громадянам додаткову фінансову підтримку.

Курс долара у 2026 році передбачено на рівні 45,6 грн

Також відомо, що у проєкті державного бюджету України на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,6 грн. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, як розрахували цей показник та зазначив, що прогнозовані курси рідко збігаються з реальною ситуацією. Зокрема, у тексті бюджету на 2026 рік прямо не вказано середній курс долара, який закладає уряд. Проте за його словами, його можна вирахувати на основі планів щодо залучення міжнародної допомоги, зазначених у документах як у гривнях, так і в доларах.

За підрахунками парламентаря, уряд передбачає розрахунковий середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 грн/$ на 2026 рік. Водночас Железняк наголосив, що цей показник є лише прогнозом і фактично не впливає на реальний курс, оскільки Кабінет Міністрів України рідко влучає у прогнозовані цифри.

Політичні партії та медіа — скільки коштів закладено на 2026 рік

Серед іншого, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у проєкті бюджету на 2026 рік видатки на діяльність Президента та Офісу Президента, зокрема, зростають на 95,6 млн грн і становитимуть 878 млн грн, що на 12% більше, ніж минулого року. Крім того, бюджет Міністерства оборони передбачає 1,76 трлн грн із загального фонду — на 9 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

На фінансування політичних партій, як і раніше, закладено 865 млн грн. Також традиційно передбачені кошти на "Єдиний марафон" — понад 1,5 млрд грн, а ще близько 80 млн грн виділено на телеканал "Рада". Окремо, для "Іномовлення" та проєкту "КіноКіт" від Міністерства цифрової трансформації, передбачено приблизно 100 млн грн.

Податки та борги: як поповнять бюджет-2026

У проєкті бюджету на 2026 рік закладають додаткові надходження від нових та вдосконалених джерел, пише народний депутат Ярослав Железняк. Зокрема, планують залучити понад 22,5 млрд грн від оподаткування онлайн-платформ, таких як OLX (14 млрд грн), та введення акцизу на солодкі напої (8,5 млрд грн). Також очікують, що покращення роботи зі стягнення податкового боргу додасть ще близько 26 млрд грн до державного бюджету.

Раніше Фокус повідомляв, що з середини жовтня в Україні очікується суттєве підвищення цін на продукти харчування. Подорожчання охопить майже всі категорії — від овочів і м’яса до молочних продуктів та соняшникової олії. Найбільше зростання прогнозується саме для олії — близько 40%.

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що середньорічний курс долара в Україні у 2026 році наразі оцінюють на рівні 44,7 гривні. Водночас за прогнозами Європейської Бізнес Асоціації, бізнес очікує курс приблизно на рівні 46 гривень за долар.