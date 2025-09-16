ФЛП должны подать "новый" отчет: налоговая назвала точные дедлайны

В Украине изменились правила подачи статистической отчетности для бизнеса.

Related video

До 5 октября предприятия, учреждения и физические лица-предприниматели, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение, обязаны подать отчеты в Госстат. Причем это касается не только текущего периода: те, кто не отчитывался в 2022–2025 годах, должны надолужить и сдать документы за весь пропущенный срок. Об этом сообщает Государственная налоговая служба

Речь идет о новом отчете, который касается не всех предпринимателей, а лишь отдельных категорий. Так, ФЛП, занятые промышленным производством, должны подавать форму 1-П ежемесячно не позднее 10-го числа следующего месяца. Те, кто осуществляет пассажирские перевозки, обязаны отчитываться дважды в год по форме 51-пасс — до 25 мая и до 25 ноября. Для грузоперевозчиков предусмотрена форма 51-груз с аналогичными сроками — до 25 апреля и до 25 октября.

Новые требования также распространяются на предприятия и учреждения, которые не подавали статистические отчеты в последние годы. Проверить, попадает ли бизнес в перечень респондентов, можно в "Кабинете респондента" на сайте Госстата. Если система не отображает необходимости в отчетности, подавать документы не требуется. Однако при получении официального уведомления или формы отчетность нужно подать строго в установленные сроки.

Доступ в "Кабинет респондента" осуществляется с помощью электронных ключей или через BankID. Подавляющее большинство предпринимателей новые правила не затронут. Тем не менее для тех, кто обязан отчитываться, предусмотрена административная ответственность — штраф от 170 до 255 гривен. Сумма символическая, но избежать санкций можно только своевременно подав отчеты.

Документы можно подать онлайн — как через "Кабинет респондента" на сайте Госстата, так и через любое другое программное обеспечение для отчетности.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.