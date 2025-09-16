ФОП мають подати "новий" звіт: податкова назвала точні дедлайни

В Україні змінилися правила подання статистичної звітності для бізнесу.

До 5 жовтня підприємства, установи та фізичні особи-підприємці, які підпадають під державне статистичне спостереження, зобов'язані подати звіти до Держстату. Причому це стосується не тільки поточного періоду: ті, хто не звітував у 2022-2025 роках, мають надолужити і здати документи за весь пропущений термін. Про це повідомляє Державна податкова служба

Йдеться про новий звіт, який стосується не всіх підприємців, а лише окремих категорій. Так, ФОПи, зайняті промисловим виробництвом, мають подавати форму 1-П щомісяця не пізніше 10-го числа наступного місяця. Ті, хто здійснює пасажирські перевезення, зобов'язані звітувати двічі на рік за формою 51-пасс — до 25 травня і до 25 листопада. Для вантажоперевізників передбачена форма 51-вантаж з аналогічними термінами — до 25 квітня і до 25 жовтня.

Нові вимоги також поширюються на підприємства та установи, які не подавали статистичні звіти в останні роки. Перевірити, чи потрапляє бізнес до переліку респондентів, можна в "Кабінеті респондента" на сайті Держстату. Якщо система не відображає необхідності у звітності, подавати документи не потрібно. Однак у разі отримання офіційного повідомлення або форми звітність потрібно подати строго у встановлені терміни.

Доступ до "Кабінету респондента" здійснюється за допомогою електронних ключів або через BankID. Переважну більшість підприємців нові правила не торкнуться. Проте для тих, хто зобов'язаний звітувати, передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 170 до 255 гривень. Сума символічна, але уникнути санкцій можна тільки своєчасно подавши звіти.

Документи можна подати онлайн — як через "Кабінет респондента" на сайті Держстату, так і через будь-яке інше програмне забезпечення для звітності.

