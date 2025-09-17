Цены на жилье продолжают расти: в каких реионах украинцы активнее арендуют квартиры (инфографика)

В настоящее время украинский рынок недвижимости показывает постепенный рост цен и активности покупателей.

Самым дорогим остается Киев, где средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла $1401/м², тогда как в регионах прифронтовых, таких как Сумская и Запорожская области, цены остаются ниже. Об говорится в материале издания "Минфин".

На первичном рынке предложение новостроек в августе оставалось стабильным: работало 83% отделов продаж, а введено в эксплуатацию десять новых домов в разных областях, включая Киевскую, Львовскую и Хмельницкую. Спрос на жилье рос по всей стране, больше всего в Сумской области, где заинтересованность покупателей выросла на 62%, хотя общая активность оставалась низкой из-за близости к боевым действиям. Больше всего пользователи ищут квартиры в Киевской и Львовской областях.

Цены на недвижимость в новостройке

На вторичном рынке наблюдался постепенный рост как спроса, так и цен. Больше всего предложений на продажу появилось в Закарпатской и Черкасской областях, вместе с тем объявлений стало меньше в Волыни и Киеве. В столице средняя стоимость однокомнатной квартиры достигла $95,2 тыс., что на 12% больше года назад. Самый дорогой район – Печерский, где за одну комнату просят в среднем $141 тыс., самый доступный – Деснянский, со средней ценой $54 тыс.

Цены на вторичное жилье

Рынок аренды традиционно активизировался в конце лета. В Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры поднялась до 19 тыс. грн, а в Печерском районе – до 25,2 тыс. грн. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – 12,7 тыс. грн. Рост цен наблюдался и в других регионах, особенно в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях.

Интерес к аренде в конце лета увеличился в большинстве регионов, в частности, в Волынской и Львовской областях. Исключением стало Закарпатье, где спрос немного снизился. Соотношение количества объявлений и отзывов показывает резкое региональное разнообразие: в Киеве оно составило 1:10, а в Николаевской и Черновицкой областях – более 1:70.

